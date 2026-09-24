Gaming

Xbox: Microsoft kopiert beliebte PlayStation-Funktion

Oliver Schwuchow
Von
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Die Platin-Trophäe, die man bei Spielen erst dann erreicht, wenn man alle anderen Trophäen abgehakt hat, ist bei der PlayStation seit Jahren beliebt. Viele Spieler „arbeiten“ diese gerne ab und sammeln sie sogar. Ich bin gar kein Trophäen-Fan, habe aber mitbekommen, dass Xbox-Spieler sowas auch gerne haben würden.

Und es gibt gute Nachrichten, denn das kommt und nennt sich „Xbox Mythic“. Es gibt ein eigenes Symbol und einen eigenen Sound und in der PC-App kann man das schon sehen. Microsoft scheint das mit Insidern zu testen, wie und wann es alle erhalten, ist aber noch nicht bekannt (soll aber laut Microsoft noch 2026 kommen).

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