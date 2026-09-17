Neuer PlayStation-Handheld setzt auf PSSR 3.0

Sony arbeitet mal wieder an einem eigenen Handheld der PlayStation-Sparte und wir werden bald einen Nachfolger der Portable und Vita sehen. Wie und wann ist im Moment noch nicht ganz klar, aber 2027 stand immer mal wieder dafür im Raum.

Handheld: Sony setzt auf Upscaling

Der bekannte und bei solchen Leaks oft zuverlässige „KeplerL2“ hat sich jetzt dazu geäußert und behauptet, dass Sony mit Projekt Canis, wie der Handheld intern im Moment genannt wird (es gibt noch keinen Namen) mit PSSR 3.0 kommen wird.

PSSR steht für PlayStation Spectral Super Resolution und ist eine Upscaling-Technologie von Sony und AMD. Aktuell befinden wir uns in Version 2.0 bei der PS5 Pro, die neue Version dürfte dann also mit dem Handheld und der PS6 kommen.

Beim Chip setzt Sony auf einen eigenen 3 nm-Chip, den man mit AMD entwickelt hat, dazu kommen 24 GB LPDDR5X RAM und die Leistung passt sich an, im Dock am TV (ja, das geht) wird Sony dem Handheld etwas mehr Leistung spendieren.

Handheld: PS5-Spiele sind kein Problem

Laut Quelle sollten Spiele der PS4 und PS5 problemlos laufen, kommende Spiele für die PS6 müssen aber optimiert werden. Einen Preis haben wir noch nicht, die Speicherkrise trifft aber auch Sony, laut Quelle sind „600 Dollar nicht möglich“.

Ich freue mich auf das Comeback eines echten Handhelds von Sony, aber es ist ein schlechter Zeitpunkt, das kann man durchaus sagen. Ich hoffe nur, dass der Preis nicht zu hoch angesetzt wird, günstig wird der Vita-Nachfolger aber sicher nicht.

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