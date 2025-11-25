Neuer MG4 nicht für Europa: Wir bekommen nur ein Facelift

SAIC verkauft seit Sommer einen neuen MG4 in China, den man selbst als zweite Generation des Elektroautos bezeichnet. Doch die neue Version wird wohl nicht, wie ursprünglich gedacht, nach Europa kommen, hier hält man am alten MG4 fest.

Im Gespräch mit Autocar hat David Allison bestätigt, dass es „relativ bald ein Facelift“ für den bei uns bekannten MG4 geben wird. Dieser kam in China wohl nicht ganz so gut an, sei aber „in Europa extrem erfolgreich“, daher hält man am bekannten Design fest und spendiert diesem in nächster Zeit einen Feinschliff.

Weitere Details stehen noch aus, es ist also unklar, ob der neue MG4 für Europa nur eine neue Optik oder auch neue Technik spendiert bekommt. Und wir wissen nicht, ob das für Deutschland gilt, bisher haben wir nur die Aussage aus Großbritannien.

Es klingt aber so, als ob das Facelift für alle europäischen Märkte gedacht ist.

Ich persönlich finde diese Entscheidung gar nicht so schlecht, denn mir gefällt der alte MG4 wesentlich besser als der neue MG4 für China. Doch eine frische Optik alleine reicht mit Blick auf 2026 nicht ganz aus, da muss technisch mehr passieren.