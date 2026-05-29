YouTube wird zur Podcast-App umgebaut

Video-Podcasts erfreuen sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit und viele Podcaster veröffentlichen diese (auch) bei YouTube. Darauf reagiert Google, denn man baut die YouTube-App um und führt hier entsprechende Neuerungen ein.

Dazu gehört eine neue und simple Ansicht für unterwegs, bei der es große Buttons und einen reinen Audio-Modus gibt. Und man bekommt hier auch die von Podcast-Apps bekannten Skip-Buttons, um z.B. 10 Sekunden nach vorne zu springen.

Darüber hinaus gibt es auch „Auto Speed“, eine Neuerung, die mithilfe von KI die Geschwindigkeit automatisch an eure Bedürfnisse anpasst. Und man nutzt die KI auch, in ausgewählten Ländern, für die Suche nach neuen Podcasts, die zu euch passen. Die ganzen Neuerungen bringen allerdings auch einen Haken für viele mit.

Google fokussiert sich immer mehr auf Premium-Nutzer, diese drei Funktionen gibt es vorerst nur für YouTube Premium. YouTube hat nicht verraten, ob es sie auch für YouTube Premium Lite gibt und ob sie für normale YouTube-Nutzer kommen.