Neues God of War könnte 2027 kommen und im Sommer gezeigt werden

Sony veröffentlichte vor ein paar Tagen mit „Sons of Sparta“ einen Ableger der God of War-Reihe in einem neuen Stil – der derzeit übrigens gemischt ankommt. Aber es gibt noch mehr, denn man kündigte auch ein Remake der ersten Trilogie an.

Am Metroidvania arbeitete Mega Cat Studios und am Remake wird Santa Monica (Entwicklerstudio der Reihe) vermutlich auch nur bedingt beteiligt sein, dort ist ein neues Projekt in Planung, welches vermutlich noch diesen Sommer gezeigt wird.

Das deutet jedenfalls der Sprecher von God of War an und es gibt auch Gerüchte, dass wir das neue Spiel des PlayStation Studios nächstes Jahr spielen werden, es könnte der ganz große Headliner für die PS5 im Herbst/Winter 2027 werden.

Nach dem Finale in Ragnarök geht es für Kratos im neuen Teil (vielleicht sind auch hier wieder mehrere geplant) angeblich nach Ägypten, wir werden also eine ganz neue Geschichte sehen. Für mich mit die beste Reihe der PlayStation Studios und ich wäre langsam durchaus auch mal wieder für ein ganz neues God of War bereit.

