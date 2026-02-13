Gaming

God of War: Neues Spiel „Sons of Sparta“ überraschend veröffentlicht

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Zum Ende des 20. Jubiläums von God of War hatte Sony noch zwei Neuigkeiten für die State of Play dabei, die viele Fans sicher freuen werden. So gab man bekannt, dass die Original Trilogie ein Remake bekommen wird. Wann? Das ist noch unklar.

Die Entwickler befinden sich „noch im frühen Stadium“, es dürfte also eine Weile ins Land ziehen, 2026 passiert da wenig. Und da es noch nicht einmal Gameplay auf dem Event gab, würde ich nicht vor 2027, vielleicht sogar erst 2028 damit rechnen.

Denn die Entwickler bei Santa Monica Studios haben in den letzten Monaten an einem anderen Projekt gearbeitet, einem ganz neuen Spiel. Und die Überraschung ist, dass God of War: Sons of Sparta sogar ein Shadow-Drop nach dem Event war.

Der 2D-Plattformer wurde in erster Linie von Mega Cat Studios entwickelt, ist jetzt digital bei Sony erhältlich und kostet 29,99 Euro. Details zur Amazon-Serie oder zum ganz neuen Spiel der Reihe gab es nicht, aber das wird noch lange dauern.

Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer für 2026 vorgestellt

Sony hat heute ein neues Flaggschiff-Produkt bei den Kopfhörern vorgestellt und schickt 2026 den WF-1000XM6 ins Rennen. Dieser wird noch…

12. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Nice!
    Würde ich mir am liebsten gleich heute Abend kaufen, aber ich hab Angst das kommt in ein paar Monaten auch auf Disk.

    Auf die original Trilogie hätte ich auch Bock und gerade für Leute die GOW erste mit den neuen teilen entdeckt haben wäre das eine schöne Möglichkeit die alten Teile nachzuholen. Ich hoffe nur sie werden es nicht Weichspülen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / God of War: Neues Spiel „Sons of Sparta“ überraschend veröffentlicht
Weitere Neuigkeiten
Apple Homepod 2023 Header
Apple bekräftigt: Besseres Siri kommt 2026
in Firmware und OS
Das neue 007-Spiel sieht immer besser aus
in Gaming
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Elektroautos im Privatmarkt: Eigentümer fahren vor, Mieter bleiben zurück
in Mobilität
Microsoft will „humanistische Superintelligenz“ entwickeln
in Marktgeschehen
Steam Deck OLED ist in vielen Ländern ausverkauft
in Gaming
Scars of Kosmora: Es kommt ein neues Kena-Spiel
in Gaming
Europäische Aufsichtsbehörden warnen vor KI- und Krypto-Betrug
in Fintech
Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer für 2026 vorgestellt
in Audio
Xiaomi bringt den Mijia Waschtrockner Pro 9 kg auf den deutschen Markt
in Smart Home
Zattoo
Italienische TV-Hits kommen zu Zattoo
in News