God of War: Neues Spiel „Sons of Sparta“ überraschend veröffentlicht

Zum Ende des 20. Jubiläums von God of War hatte Sony noch zwei Neuigkeiten für die State of Play dabei, die viele Fans sicher freuen werden. So gab man bekannt, dass die Original Trilogie ein Remake bekommen wird. Wann? Das ist noch unklar.

Die Entwickler befinden sich „noch im frühen Stadium“, es dürfte also eine Weile ins Land ziehen, 2026 passiert da wenig. Und da es noch nicht einmal Gameplay auf dem Event gab, würde ich nicht vor 2027, vielleicht sogar erst 2028 damit rechnen.

Denn die Entwickler bei Santa Monica Studios haben in den letzten Monaten an einem anderen Projekt gearbeitet, einem ganz neuen Spiel. Und die Überraschung ist, dass God of War: Sons of Sparta sogar ein Shadow-Drop nach dem Event war.

Der 2D-Plattformer wurde in erster Linie von Mega Cat Studios entwickelt, ist jetzt digital bei Sony erhältlich und kostet 29,99 Euro. Details zur Amazon-Serie oder zum ganz neuen Spiel der Reihe gab es nicht, aber das wird noch lange dauern.