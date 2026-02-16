Sony: Die PlayStation 6 soll „2028 oder sogar erst 2029“ kommen

In den letzten Monaten gab es viele Gerüchte und teils erste offizielle Details zu den nächsten Konsolen von Sony und Microsoft. Es deutete sich bisher aber auch ein Start im Jahr 2027 an, daher war das nicht ungewöhnlich. Microsoft könnte an diesem Ziel festhalten, Sony denkt aber wohl aktiv über eine Verschiebung nach.

Laut einer aktuellen Meldung von Bloomberg, erwägt Sony, dass man die nächste PlayStation erst 2028 oder sogar erst 2029 auf den Markt bringt. Der Grund dafür dürfte niemanden überraschen, es ist die RAM-Krise. Es ist nicht das erste Mal, dass wir das hören (und es soll ja sehr viel RAM in der PS6 verbaut sein).

PlayStation 5: GTA 6 als große Rettung?

Unter normalen Umständen wäre das keine gute Lage für Sony, denn wir nähern uns dem üblichen Ende des Konsolenzyklus und die Nachfrage nach der PS5 geht zurück. Aber dieses Mal ist alles anders, denn im Herbst seht GTA 6 an, und das wird die Verkaufszahlen der aktuellen Konsolen mit Sicherheit massiv ankurbeln.

Dazu noch neue Blockbuster für 2027 (wie das neue Spiel von Naughty Dog und Santa Monica Studios, die wohl beide nächstes Jahr kommen) und ich würde mal behaupten, dass man den Lebenszyklus der PS5 durchaus um ein oder zwei Jahre verlängern kann. Falls sich die RAM-Krise bis 2028/2029 überhaupt erledigt hat.