God of War: Ort für das neue Spiel steht wohl fest

Sony hatte zum Jubiläum von God of War keine Ankündigung für die Fans, was viele wunderte, denn es ist eine der wichtigsten Marken der PlayStation Studios und es ist viel in Entwicklung. Wie auch eine erste Serie für Amazon Prime Video.

Doch bei den Spielen tut sich ebenfalls etwas, denn es könnte ein Ableger der Reihe kommen, der im Metroidvania-Stil entwickelt wird. Im Hintergrund arbeitet man bei Santa Monica Studios allerdings auch schon an einem ganz neuen Teil.

Der gut informierte Tom Henderson behauptet, dass es nach Ägypten geht und Kratos ein gebogenes Schwert besitzt. Das Chepesch wird häufig genutzt, wenn Ägypten das Thema ist. Damit haben wir eine weitere Quelle, die diesen Ort für das nächste Hauptspiel der Reihe in den Raum wirft. Ein Jahr nennt sie aber nicht.

Es steht also eine ganz neue Saga der Reihe an, die griechische Mythologie war Teil der PS2, PS3 und PS4 und die nordische Mythologie war Teil der PS4 und PS5. Ich vermute jedoch, dass die ägyptische Mythologie erst mit der PS6-Ära starten wird.