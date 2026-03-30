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Neues Office-Projekt aus Europa will Microsoft unter Druck setzen

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Die Initiative Euro-Office stellt eine neue, souveräne Office-Suite als europäische Alternative zu etablierten Programmen vor.

Das Projekt wurde in Berlin von mehreren europäischen Unternehmen und Organisationen präsentiert und vereint laut Angaben der Beteiligten verschiedene Technologien in einer gemeinsamen Lösung.

Ziel sei es, eine Office-Umgebung bereitzustellen, die mit gängigen Formaten kompatibel ist und eine vertraute Benutzeroberfläche bietet. Eine erste Vorschauversion steht bereits zur Verfügung, während eine stabile Version für den Sommer angekündigt ist.

Die Liste der beteiligten Unternehmen und Organisationen:

  • IONOS
  • Nextcloud
  • Eurostack
  • XWiki
  • OpenProject
  • Soverin
  • Abilian
  • BTactic

Europäische Open-Source-Alternative mit Fokus auf digitale Souveränität

Die Entwicklung erfolgt als offene Zusammenarbeit zahlreicher Akteure, die ihre Beiträge in eine gemeinsame Codebasis einbringen. Laut nextcloud soll die Software vollständig quelloffen sein und ohne proprietäre Einschränkungen auskommen. Dadurch soll eine unabhängige Kontrolle sowie eine transparente Weiterentwicklung ermöglicht werden.

  • Kompatibilität mit verbreiteten Dokumentformaten
  • Familiarer Aufbau für geringe Umstellungsaufwände
  • Open-Source-Entwicklung unter europäischer Beteiligung

Zudem wird betont, dass Organisationen mit sensiblen Daten eine Alternative erhalten sollen, die innerhalb Europas entwickelt und verwaltet wird. Die Initiative versteht sich als gemeinsamer Ansatz mehrerer Unternehmen, um bestehende technische Grundlagen zu bündeln und weiterzuentwickeln.

Aus meiner Sicht zeigt das Projekt, wie stark das Bedürfnis nach unabhängiger Software in Europa geworden ist und wie schwierig es gleichzeitig bleibt, etablierte Lösungen tatsächlich zu ersetzen. Die praktische Relevanz wird vor allem von der Umsetzung und Akzeptanz im Alltag abhängen.

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