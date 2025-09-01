Gaming

Nintendo Direct im September: Ein „großes“ Event steht bald an

Von
Nintendo enttäuschte viele Fans in letztes Zeit, denn da sich die Switch 2 sehr gut verkauft, hält man sich mit spannenden Ankündigungen oder Details (wie einem Datum für das neue Metroid) zurück. Das könnte sich allerdings schon bald ändern.

Die Quelle „SwitchForce“ will erfahren haben, dass Nintendo eine Direct für diesen Monat geplant hat und womöglich sogar den 12. September nutzt. Das ist ein Freitag und ungewöhnlich für Nintendo, aber es gäbe einen sehr guten Grund dafür.

Das 40. Jubiläum von Mario findet am 13. September statt, einem Samstag, da wird man sicher keine Nintendo Direct abhalten. Der Freitag davor wäre also ein guter Zeitpunkt, um auch ein paar Highlights rund um das Mario-Jubiläum vorzustellen.

