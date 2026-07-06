Nintendo kündigt neue Switch 2 für Herbst 2027 an

Nintendo hat die neue Switch 2 heute ganz offiziell bestätigt und verraten, dass wir im Herbst eine „Revision“ sehen werden, die man in der EU verkauft und die sich den Regeln anpasst, die dann ab Februar 2027 folgen. Ab dann muss man den Akku tauschen können, was mit der neuen Version der Switch 2 möglich ist.

Technisch ändert sich nichts, so Nintendo, aber der Akku ist mit 5172 mAh einen Hauch kleiner (5220 mAh sind es aktuell). Und die neue Switch 2 wird etwa 10 g schwerer, wie auch die neuen Joy-Con, die 2 g schwerer werden. Hier ändert sich bei der Akkulaufzeit nichts, aber man wird diese Akkus auch tauschen können.

Ein neuer Pro Controller für die Switch 2 folgt im Winter, so Nintendo, der Rest dann Anfang 2027. Dann stellt man auch den Verkauf der ersten Switch (inklusive der OLED-Version) bei uns ein, da lohnt sich natürlich kein Upgrade. Es ist unklar, wie lange Nintendo die alte Switch in anderen Regionen dieser Welt anbieten wird.

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