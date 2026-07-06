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PlayStation 5: Sony warnt vor Kauf des Laufwerks

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| 6 Kommentare

Sony streicht die physischen Discs ab Januar 2028, was letzte Woche für sehr viel Kritik in der Community gesorgt hat. Seit dem hält sich Sony mit neuen Beiträgen in sozialen Netzwerken zurück, aber man liefert einen Hinweis im eigenen Shop.

Wenn man das „Disc Laufwerk für PS5“ erwerben möchte, dann findet man dort ab sofort einen Hinweis, dass das Laufwerk eigentlich nur noch 2026 und 2027 zu gebrauchen ist. Neue PS5-Spiele erscheinen danach nur noch in digitaler Form:

Ab Januar 2028 werden neu veröffentlichte Spiele auf PlayStation im PlayStation Store und im Einzelhandel nur noch im digitalen Format zum Kauf erhältlich sein. Discs für Spiele, die vor Januar 2028 veröffentlicht wurden, können weiterhin auf dieser Konsole gespielt werden.

Natürlich kann man das Laufwerk in den nächsten Monaten und danach weiter nutzen, aber mit Blick auf die Umstellung werden sich jetzt einige sicher fragen, ob man nicht direkt alles digital kauft, immerhin ist auch GTA 6 nur noch ein Box-Code.

PlayStation: Regel für „gelöschte Accounts“ feuert Kritik weiter an

Sony steht seit letzter Woche in der Kritik, weil man physische Discs ab 2028 ganz einstellen möchte. Seit dem schweigen…

6. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. rot 🌟
    sagt am

    https://en.wikipedia.org/wiki/Roundabout

    Setzt im Denglisch immer weiter durch, ist aber falsch.

    Roundabout = Kreisverkehr.
    Grob geschätzt = Roughly.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu rot ⇡

      Ich habe keine Ahnung, was du uns damit sagen willst.

      Antworten
      1. Franco 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ich habs verstanden und ich finds sau lustig.
        Das ist wie bei dem Beispiel „Home Office“. Die Bezeichnung existiert nicht auf englisch. Man sagt dort „work from home“.

        So bürgert sich nun mal vieles ein. Ich selbst nutze auch viel „Denglisch“. Dieses Phänomen existiert in nahezu jeder Sprache. :)

        Antworten
        1. Robert 💎
          sagt am zu Franco ⇡

          Nur was hat das mit diesem Beitrag hier zu tun? 🤔

          Antworten
      2. rot 🌟
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Das bezieht sich auf dein Video über die PS6. Da sagst du an einigen Stellen „Kreisverkehr“ ;)

        Antworten
        1. Robert 💎
          sagt am zu rot ⇡

          Das ist Quatsch und ein schräger Mythos.

          Roundabout heißt „Kreisverkehr“. Aber eben nicht nur.

          https://www.sprachlog.de/2015/05/01/round-about-daneben/

          Antworten

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