PlayStation 5: Sony warnt vor Kauf des Laufwerks

Sony streicht die physischen Discs ab Januar 2028, was letzte Woche für sehr viel Kritik in der Community gesorgt hat. Seit dem hält sich Sony mit neuen Beiträgen in sozialen Netzwerken zurück, aber man liefert einen Hinweis im eigenen Shop.

Wenn man das „Disc Laufwerk für PS5“ erwerben möchte, dann findet man dort ab sofort einen Hinweis, dass das Laufwerk eigentlich nur noch 2026 und 2027 zu gebrauchen ist. Neue PS5-Spiele erscheinen danach nur noch in digitaler Form:

Ab Januar 2028 werden neu veröffentlichte Spiele auf PlayStation im PlayStation Store und im Einzelhandel nur noch im digitalen Format zum Kauf erhältlich sein. Discs für Spiele, die vor Januar 2028 veröffentlicht wurden, können weiterhin auf dieser Konsole gespielt werden.

Natürlich kann man das Laufwerk in den nächsten Monaten und danach weiter nutzen, aber mit Blick auf die Umstellung werden sich jetzt einige sicher fragen, ob man nicht direkt alles digital kauft, immerhin ist auch GTA 6 nur noch ein Box-Code.

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