Nintendo lässt die alte Switch langsam hinter sich

Die Nintendo Switch 2 ist ein gigantischer Erfolg und kommt noch viel besser als von Nintendo erwartet an. Laut Shuntaro Furukawa kann man die Nachfrage jetzt global weitestgehend decken, es gibt allerdings noch Ausnahmen, wie in Japan.

Doch der „Start von Switch 2 hat die anfänglichen Erwartungen weit übertroffen“ und daher fokussiert man sich jetzt voll auf diese neue Plattform. Ab sofort stehen neue Spiele für die Switch 2 „im Zentrum der Entwicklung“, wie Nintendo mitteilt.

Das bedeutet nicht, dass Nintendo gar keine Spiele mehr für die alte Switch auf den Markt bringen wird, die Basis von über 150 Millionen Einheiten wird Nintendo sicher noch finanziell nutzen, aber der Fokus rückt eben langsam auf die neue Switch.

PS: Nintendo hat im Rahmen der Geschäftszahlen auch betont, dass man die Switch, Switch Lite und Switch OLED noch nicht einstellen wird, man verkauft die alte Hardware weiter. Ein Ende der alten Nintendo Switch steht noch nicht fest.