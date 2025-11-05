Gaming

Nintendo lässt die alte Switch langsam hinter sich

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch Oled Lite Alle

Die Nintendo Switch 2 ist ein gigantischer Erfolg und kommt noch viel besser als von Nintendo erwartet an. Laut Shuntaro Furukawa kann man die Nachfrage jetzt global weitestgehend decken, es gibt allerdings noch Ausnahmen, wie in Japan.

Doch der „Start von Switch 2  hat die anfänglichen Erwartungen weit übertroffen“ und daher fokussiert man sich jetzt voll auf diese neue Plattform. Ab sofort stehen neue Spiele für die Switch 2 „im Zentrum der Entwicklung“, wie Nintendo mitteilt.

Das bedeutet nicht, dass Nintendo gar keine Spiele mehr für die alte Switch auf den Markt bringen wird, die Basis von über 150 Millionen Einheiten wird Nintendo sicher noch finanziell nutzen, aber der Fokus rückt eben langsam auf die neue Switch.

PS: Nintendo hat im Rahmen der Geschäftszahlen auch betont, dass man die Switch, Switch Lite und Switch OLED noch nicht einstellen wird, man verkauft die alte Hardware weiter. Ein Ende der alten Nintendo Switch steht noch nicht fest.

Kommentar: 8K ist bei Smart TVs gescheitert

Seit etwa drei Jahren nutze ich einen 75 Zoll großen Smart TV von Samsung, der eine 8K-Auflösung besitzt, der QN800B…

4. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo lässt die alte Switch langsam hinter sich
Weitere Neuigkeiten
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple geht 2026 neue Wege mit dem MacBook
in Computer und Co.
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 (Ultra) wird teurer: Höhere Preise sind „unvermeidlich“
in Smartphones
Apple knickt ein: Live Übersetzung kommt in die EU
in Firmware und OS
macOS Tahoe: Erstes großes Update für die Mac-Plattform veröffentlicht
in Firmware und OS
Apple Logo Schloss Header
Apple betreibt Produktpflege: macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 veröffentlicht
in Firmware und OS
Kommentar: 8K ist bei Smart TVs gescheitert
in Kommentar
Das kommt unerwartet: WhatsApp jetzt für die Apple Watch verfügbar
in Wearables
Peugeot 208: Eine Vorschau auf das radikal neue Elektroauto
in Mobilität
Das ist die neue Live-Spurführung von Google Maps
in Mobilität
So sieht der elektrische Renault Twingo aus
in Mobilität