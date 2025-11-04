Gaming

Die Switch 2 übertrifft alle Erwartungen und überrascht selbst Nintendo

Eigentlich wollte Nintendo im aktuellen Geschäftsjahr rund 15 Millionen Einheiten der Switch 2 verkaufen, aber es hat sich bereits angedeutet, dass die Nachfrage diese Erwartung weit übertreffen wird. Die neue Switch ist ein gigantischer Erfolg.

Nintendo Switch 2 startet auf DS-Level

Nintendo konnte bereits 10,36 Millionen Einheiten der Switch 2 verkaufen und geht jetzt von 19 Millionen im aktuellen Geschäftsjahr aus. Das endet im März 2026 und demnach rechnet man damit, dass sich diese Zahl bis dahin quasi verdoppelt.

Die Nintendo Switch 2 legt damit einen ähnlich guten Start wie der Nintendo DS hin und der Handheld und die erste Switch sind mit über 150 Millionen Einheiten extrem erfolgreich gewesen. Nur die PlayStation 2 war mit 160+ Millionen etwas beliebter.

Quasi jeder kauft Mario Kart World

Interessant ist auch, dass quasi jeder Käufer direkt auch Mario Kart World mit in den Korb legt, denn das Spiel kommt auf 9,57 Millionen Einheiten. Und Donkey Kong Bananza ist mit 3,5 Millionen Einheiten ebenfalls direkt sehr gut gestartet.

Die alte Switch ging übrigens 1,89 Millionen Mal über die Ladentheke, wobei kaum noch jemand die Switch oder Switch Lite kauft, die meisten Einheiten waren eine Switch OLED. Insgesamt kommt die Switch-Reihe damit auf 154,01 Millionen Einheiten und wird die DS-Reihe mit 154,02 Millionen in diesem Quartal ablösen.

Mit der Switch hat Nintendo also offiziell die erfolgreichste Hardware auf den Markt gebracht, auch wenn ich nicht glaube, dass man die PlayStation 2 einholen wird.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    ich… versteh es nicht…
    also wird sich auch in Zukunft nix ändern. die Leute lassen sich melken und melken.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Das heißt nicht, dass sich langfristig nichts ändern wird. Aktuell und kurzfristig wird Nintendo wieder so restriktiv agieren, richtig. Die Vergangenheit (GameCube, Wii U) hat gezeigt, dass Nintendo nur dann richtig Druck macht, wenn man es muss.

      Als Fan von vielen Nintendo-Marken habe ich mich damit abgefunden und genieße bis zu den Neuheiten eben die anderen Plattformen.

  2. Stefan K. 💎
    sagt am

    Wirklich bemerkenswert und unterstreicht meiner Meinung nach nur zu deutlich, wie sehr überfällig die „Switch Pro“ war.
    Die Zelda-Spiele sind wirklich ein Genuss auf der Switch 2, vor allem hinsichtlich der Ladezeiten.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Definitiv, auch wenn mir als intensiver Switch-Nutzer noch etwas mehr Neuheiten fehlen. Doch bei diesem Erfolg gehe ich davon aus, dass sich Nintendo das, wie sie es immer machen, für 2026 oder 2027 aufhebt.

