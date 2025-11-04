Die Switch 2 übertrifft alle Erwartungen und überrascht selbst Nintendo

Eigentlich wollte Nintendo im aktuellen Geschäftsjahr rund 15 Millionen Einheiten der Switch 2 verkaufen, aber es hat sich bereits angedeutet, dass die Nachfrage diese Erwartung weit übertreffen wird. Die neue Switch ist ein gigantischer Erfolg.

Nintendo Switch 2 startet auf DS-Level

Nintendo konnte bereits 10,36 Millionen Einheiten der Switch 2 verkaufen und geht jetzt von 19 Millionen im aktuellen Geschäftsjahr aus. Das endet im März 2026 und demnach rechnet man damit, dass sich diese Zahl bis dahin quasi verdoppelt.

Die Nintendo Switch 2 legt damit einen ähnlich guten Start wie der Nintendo DS hin und der Handheld und die erste Switch sind mit über 150 Millionen Einheiten extrem erfolgreich gewesen. Nur die PlayStation 2 war mit 160+ Millionen etwas beliebter.

Quasi jeder kauft Mario Kart World

Interessant ist auch, dass quasi jeder Käufer direkt auch Mario Kart World mit in den Korb legt, denn das Spiel kommt auf 9,57 Millionen Einheiten. Und Donkey Kong Bananza ist mit 3,5 Millionen Einheiten ebenfalls direkt sehr gut gestartet.

Die alte Switch ging übrigens 1,89 Millionen Mal über die Ladentheke, wobei kaum noch jemand die Switch oder Switch Lite kauft, die meisten Einheiten waren eine Switch OLED. Insgesamt kommt die Switch-Reihe damit auf 154,01 Millionen Einheiten und wird die DS-Reihe mit 154,02 Millionen in diesem Quartal ablösen.

Mit der Switch hat Nintendo also offiziell die erfolgreichste Hardware auf den Markt gebracht, auch wenn ich nicht glaube, dass man die PlayStation 2 einholen wird.