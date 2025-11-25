Nintendo spendiert Switch und Switch 2 ein Update
Nintendo veröffentlichte mit Version 21 vor ein paar Tagen ein größeres Update für die Switch-Konsolen und jetzt bessert man nach, da dort nicht nur Dinge optimiert, sondern auch Fehler eingeführt wurden. Neu ist Version 21.0.1 bei der Firmware.
Diese wird ab sofort verteilt und steht für die Switch, Switch Lite, Switch OLED und Switch 2 zur Verfügung. Es gibt auch schon einen Changelog, wobei dieser dieses Mal etwas unterschiedlich ausfällt, denn bei der Switch 2 wurde das optimiert:
Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach dem Aufwachen des Systems aus dem Ruhemodus oder dem Deaktivieren des Flugzeugmodus manchmal keine Verbindung zu drahtlosen Controllern oder Bluetooth-Audiogeräten hergestellt werden konnte.
Diesen Fehler gab es bei der ersten Switch-Generation wohl nicht, dafür hat man bei Nintendo bei allen Konsolen die Performance und Stabilität optimiert. Und bei der lokalen Kommunikation hat man bei beiden auch den gleichen Fehler gefunden:
Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fehlercode 2011-0301 oder der Fehlercode 2168-0002 wiederholt auf einer Nintendo Switch auftrat, wenn versucht wurde, eine Systemübertragung über die lokale Kommunikation von einer Nintendo Switch-Konsole auf eine Nintendo Switch 2-Konsole durchzuführen.
