Samsung S95H: Das neue OLED-Flaggschiff kommt

Samsung S95f Oled Tv 2025

Samsung plant neue Smart TVs für 2026 und wird vermutlich die CES 2026 direkt im Januar für erste Details zur neuen Generation nutzen. Nach dem Samsung S95F steht aber nächstes Jahr wohl der Samsung S95H an, man überspringt also das G.

Hier setzt Samsung auf das eigene QD-OLED-Panel, mit der Aufnahme, dass das ganz große Modell ein Panel von LG (vermutlich) bekommt. Dazu kommen wieder eine S90H-Reihe und eine S85H-Reihe, wenn man nicht das beste Panel benötigt.

Interessant ist auch, dass sich Samsung die Marken „Neo mini LED“ und „Neo Micro RGB“ hat sicher lassen, womöglich gibt es also neue Namen für „Neo QLED“ und mehr nächstes Jahr. Technische Details stehen bisher allerdings noch aus.

