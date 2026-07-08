Markus Söder sprach diese Woche mit Tim Cook, dem alten Chef von Apple, der seinen Posten am 1. September abgibt, und John Ternus, dem Nachfolger. Über soziale Medien teilte er ein Bild des Videocalls, in dem man John Ternus erstmals mit einer Brille sieht. Es scheint allerdings eine ganz normale Brille zu sein.

Doch mit Blick auf die Gerüchte, dass Apple in etwa einem Jahr eine Brille auf den Markt bringen möchte, ist das durchaus interessant, denn John Ternus hat man vorher noch nicht mit Brille gesehen, intern wird es aber sicher die Gestelle testen. Hat er Markus Söder womöglich auch eine kleine Preview der Brille gezeigt?

Apple und Söder: Es ging wohl um die EU

Der Beitrag von Markus Söder macht übrigens klar, worum es geht, die beiden Apple-Chefs haben den Minister vermutlich kontaktiert, weil man nicht mit der EU einverstanden ist und dieser hat sich von der Lobbyarbeit beeinflussen lassen und direkt das Wort „Überregulierung“ geteilt, was Apple der EU aktuell vorwirft.

Auch die EU muss das im Blick halten: Überregulierung etwa bei KI und Datenschutz darf nicht dazu führen, dass wir vom technologischen Fortschritt abgeschnitten werden. Wir wollen Zukunft mitgestalten und nicht bloß zuschauen.

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