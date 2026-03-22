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Neuer Apple TV könnte schon sehr bald kommen

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Viele von euch warten auf einen neuen Apple TV, der sich schon seit Monaten bei Apple andeutet, wie auch ein neuer HomePod mini 2 und die AirTags 2. Die AirTags 2 kennen wir mittlerweile, bei den anderen beiden Produkten deutete sich an, dass wir sie erst später sehen werden, da sie mit der neuen Siri-Version kommen.

Doch laut Mark Gurman von Bloomberg ist der Bestand an Produkten beim Apple TV und HomePod mini derzeit mal wieder knapp. Das kann auf neue Produkte in absehbarer Zeit hindeuten, tat es jedenfalls in der Vergangenheit, vielleicht kauft die beiden Produkte aber auch keiner mehr und daher lohnt es sich nicht mehr.

Die Quelle weiß nicht, wie und wann wir den neuen Apple TV sehen werden, sie weiß nur, dass er fertig ist und kommen soll. Ich hoffe weiterhin, dass sich Apple nicht so viel Zeit lässt und aktuell ist man ja mitten in einer Produktoffensive, wer weiß, der März hat noch ein paar Tage, vielleicht kommen noch mehr Produkte.

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20. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Paul 🏅
    sagt am

    Das Gerücht hält sich doch schon seit Monaten/ Jahren 😜

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