Nintendo Switch 2 und die sehr überraschende Planänderung

Im Juni gab es keine Nintendo Direct, was für Nintendo sehr ungewöhnlich ist. Die Gerüchteküche brodelte allerdings weiter und sprach kurz darauf von einem Event im Juli. Das stellte sich als wahr heraus, doch Nintendo enttäuschte viele Fans.

Schwache Nintendo Direct enttäuscht Fans

Die letzte Nintendo Direct war nur ein „Partner Showcase“ und wenn wir ehrlich sind, dann ein sehr schwaches. Wie sagt man so schön: „this could have been an email“. Doch Nintendo hatte andere Pläne, so Chris Dring von Game Business.

Er kennt mindestens drei Spiele, die „als 100 Prozent sicher“ für diese Nintendo Direct galten. Die Spiele nennt er nicht, aber Assassin’s Creed Shadows gehört wohl dazu, denn diese Titel deutete sich im Vorfeld häufiger bei Zulassungen an.

Nintendo kann den Sommer entspannt abwarten

Ich glaube mittlerweile, dass die Sache am Ende sehr einfach und logisch ist. Die Nintendo Switch 2 verkauft sich derzeit extrem (!) gut, es ist daher nicht nötig, dass Nintendo die Nachfrage mit neuen Spielen ankurbelt, man kann sich entspannen.

Hier und da ein paar Kleinigkeiten, das reicht vollkommen aus. Vermutlich plant man mittlerweile eine große und vollwertige Nintendo Direct für den Herbst, immerhin steht im September auch das 40. Jubiläum von Mario an, das wird man feiern.

Ich könnte mir also gut vorstellen, dass Nintendo durchaus Pläne hatte, um die Nachfrage nach der Switch 2 zu Not im Sommer anzukurbeln, sich die Highlights jetzt allerdings „aufhebt“. Es fehlen schließlich noch viele andere Details, wie ein finales Datum für Metroid Prime 4, dieser Titel erscheint immerhin noch 2025.

Nintendo hat keinen Druck, man muss noch nicht zeigen, was bei Mario im Winter ansteht, es benötigt keine Preview für 2026, die Switch 2 verkauft sich auch ohne diese Details prächtig. Ich würde zwar auch gerne wissen, wie das Lineup aussieht, doch wäre ich Chef von Nintendo, würde ich den Sommer auch noch aussitzen.

-->