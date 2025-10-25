Nomad startet Modern Line für iPhone 17-Serie

Nomad bringt mit der Modern Line neue Cases für die iPhone-17-Serie auf den Markt, die Design und Schutz kombinieren.

Die Kollektion umfasst verschiedene Modelle: ein ultradünnes Leder-Backcover, ein robustes Everyday-Case sowie ein Leder-Folio mit Kartenfächern. Alle Cases bieten laut Unternehmensangaben MagSafe- und Qi2-Kompatibilität, stoßdämpfende Rahmen und ein weiches Mikrofaser-Innenfutter.

Ein Glas-Button soll die Kamerasteuerung erleichtern, die Materialwahl reicht von pflanzlich gegerbtem Horween-Leder bis zu Nomads eigenem Leder.

Modern Line: Details zu Materialien und Modellen

Highlights der Kollektion

Magnetic Leather Back: Horween-Leder, Fiberglass-Kern, Microsuction-Pads, für iPhone 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max

Modern Case: TPU-Bumper, Aluminium-Tasten, stoßfest bis 2,4 Meter, für iPhone 17 Pro und Pro Max

Modern Leather Case: Verschiedene Lederqualitäten, Polycarbonat-Rahmen, Lanyard-Anker, für iPhone 17, 17 Pro und Pro Max

Modern Leather Folio: Leder-Folio mit Kartenfächern und Bargeldfach, voller Rundumschutz, für alle iPhone-17-Modelle

Alle Modelle sind ab sofort über Amazon in Deutschland verfügbar. Die Cases unterscheiden sich in Design, Schutzumfang und Lederqualität, bieten aber durchgehend MagSafe- und Qi2-Funktionalität. Aluminium-Tasten und stoßfeste Elemente sollen die Langlebigkeit erhöhen.

