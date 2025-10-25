Zubehör

Nomad startet Modern Line für iPhone 17-Serie

Autor-Bild
Von
|

Nomad bringt mit der Modern Line neue Cases für die iPhone-17-Serie auf den Markt, die Design und Schutz kombinieren.

Die Kollektion umfasst verschiedene Modelle: ein ultradünnes Leder-Backcover, ein robustes Everyday-Case sowie ein Leder-Folio mit Kartenfächern. Alle Cases bieten laut Unternehmensangaben MagSafe- und Qi2-Kompatibilität, stoßdämpfende Rahmen und ein weiches Mikrofaser-Innenfutter.

Ein Glas-Button soll die Kamerasteuerung erleichtern, die Materialwahl reicht von pflanzlich gegerbtem Horween-Leder bis zu Nomads eigenem Leder.

Modern Line: Details zu Materialien und Modellen

Highlights der Kollektion

  • Magnetic Leather Back: Horween-Leder, Fiberglass-Kern, Microsuction-Pads, für iPhone 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max
  • Modern Case: TPU-Bumper, Aluminium-Tasten, stoßfest bis 2,4 Meter, für iPhone 17 Pro und Pro Max
  • Modern Leather Case: Verschiedene Lederqualitäten, Polycarbonat-Rahmen, Lanyard-Anker, für iPhone 17, 17 Pro und Pro Max
  • Modern Leather Folio: Leder-Folio mit Kartenfächern und Bargeldfach, voller Rundumschutz, für alle iPhone-17-Modelle

Alle Modelle sind ab sofort über Amazon in Deutschland verfügbar. Die Cases unterscheiden sich in Design, Schutzumfang und Lederqualität, bieten aber durchgehend MagSafe- und Qi2-Funktionalität. Aluminium-Tasten und stoßfeste Elemente sollen die Langlebigkeit erhöhen.

Hülle für 90 Euro: Beats Rugged Case für das Apple iPhone 17 Pro im Test

Das neue Apple iPhone 17 Pro ist durch Aluminium etwas anfälliger für Kratzer und obwohl es sich für mich etwas…

20. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Zubehör / Nomad startet Modern Line für iPhone 17-Serie
Weitere Neuigkeiten
Panasonic Tv Hzw2004 Header
HD+ IP startet auf Panasonic Premium-TVs
in Unterhaltung
Globus
GLOBUS verlängert PAYBACK-Kooperation langfristig
in Handel
Telekom
Telekom schlägt alle: Das sind die Ergebnisse des Mobilfunk-Shoptests 2025
in Handel
Porsche spricht jetzt von einem „Tiefpunkt“
in Mobilität
Halo Studios Header
Es ist offiziell: Halo kommt 2026 auf die PlayStation
in Gaming
Audi: So könnte das günstige Elektroauto für 2026 aussehen
in Mobilität
Vw Golf R Volkswagen Header
Volkswagen: Die Produktion ist vorerst gesichert
in Mobilität
Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header
Reicht das? Hyundai bessert beim Ioniq 5 nach
in Mobilität
Galaxy A
Samsung Galaxy A56 mit 50 GB Telekom 5G-Tarif zum Rabattpreis
in Tarife
Congstar
Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben
in Provider