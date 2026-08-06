PlayStation 5: Sony warnt vor dem Ende der Disc

Sony kündigte letzten Monat das Ende der Disc an, welches ab dem 1. Januar 2028 in Kraft treten wird. Die Kritik war groß, aber im Rahmen der Geschäftszahlen gab Sony zu verstehen, dass man daran festhält. Und man geht sogar noch weiter.

Auf den neuen Verpackungen für die PlayStation 5 gibt es jetzt einen Hinweis, dass das Ende der Disc kommt. Es wird zwar noch über ein Jahr dauern, aber Sony will wohl sichergehen, dass das wirklich jeder in den nächsten Monaten versteht:

⚠️ Ya están empezando a llegar remesas de consolas PS5 a las tiendas con este mensaje en la caja: AVISO IMPORTANTE: A partir de enero de 2028, los nuevos lanzamientos de juegos para PlayStation estarán disponibles para su compra en PlayStation Store y a través de minoristas… pic.twitter.com/E7dpJSnFb2 — Behind the Games (@BehindTGames) August 5, 2026

Es gibt auch erste Meldungen, dass Sony den Hinweis auf das externe Laufwerk für die PS5 gepackt hat, was natürlich noch wichtiger ist. Man kann sich zwar noch 2026 und 2027 neue Disc-Spiele kaufen, aber mit Blick auf die Zukunft denken jetzt viele sicher darüber nach, ob sie ihre Bibliothek nicht direkt digital aufbauen.

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