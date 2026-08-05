Avatar: Das Ende der Filme ist plötzlich ein Thema

War Avatar 3 (Fire And Ash) der letzte Titel der Filmreihe? Gut möglich, denn James Cameron hat für „den letzten Akt“ seiner Kariere angedeutet, dass er noch „andere Geschichten“ erzählen möchte und diese sehr beliebte Reihe hinter sich lässt.

Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der letzte Avatar-Film nicht mehr ganz so erfolgreich war und Disney die Entwicklungskosten reduzieren wollte. Das Script für Avatar 4 und Avatar 5 existiert aber grob und theoretisch gibt es zwei Termine.

Das Blatt hat sich in den letzten Jahren also gewendet, einst träumte Cameron noch von Avatar 7 und plötzlich deutet er das Ende an. Vielleicht macht Disney aber auch ohne ihn weiter, zutrauen würde ich es ihnen, da ist noch viel Geld zu holen.

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