Dieser Citroën Ami soll Rollstuhlfahrern mehr Freiheit geben

Der Citroën ami[for]all ist ab sofort als Elektrofahrzeug mit Umbauten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bestellbar.

Citroën erweitert den Ami um eine Variante für Menschen mit Einschränkungen der unteren Gliedmaßen. Laut Unternehmensangaben erleichtern Handbedienung, Transferbrett und Rollstuhltransport kurze Wege ohne Begleitperson.

Citroën ami[for]all: Technik, Reichweite und Umbau

Der elektrische Zweisitzer erreicht bis zu 45 km/h und fährt laut Citroën bis zu 75 Kilometer weit. Die 5,5-kWh-Batterie lädt an einer 230-Volt-Steckdose in weniger als vier Stunden. Mit Führerscheinklasse AM ist das Fahrzeug ab 15 Jahren fahrbar.

Die wichtigsten Fakten:

Tür öffnet bis zu 90 Grad

Gas und Bremse per Handhebel steuerbar

Rollstuhl auf Beifahrersitz oder Heckträger

2,41 Meter Länge und 7,20 Meter Wendekreis

Den TÜV-geprüften Umbau übernimmt Mobilcenter Zawatzky. Der Ami kam 2023 zunächst in Frankreich auf den Markt und ist nun auch in Italien und Deutschland erhältlich. Die Pedale bleiben nutzbar. Das ist praktisch, wenn mehrere Fahrer das Fahrzeug verwenden.

Ich finde den Ansatz interessant, da er ein kompaktes Elektrofahrzeug einer oft übersehenen Zielgruppe zugänglich macht. Ob Preis, Förderung und Umbau tatsächlich einen einfachen Zugang ermöglichen, wird sich zeigen. Das kann ich persönlich nur schwer einschätzen. Vielleicht gibt es unter unseren Lesern aber ja jemanden mit einem Blick für solche speziellen Anforderungen.

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