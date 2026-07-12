Firmware und Updates

Nothing Ear (3a): Firmware-Update veröffentlicht

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Das Unternehmen Nothing hat für die kürzlich angekündigten und bereits im Handel erhältlichen Nothing Ear (3a), die eine preisgünstige Alternative zu den Nothing Ear (3) darstellen sollen, nun das erste Firmware-Update veröffentlicht.

Die Release Notes sind allerdings sehr wortkarg, was Verbesserungen und Änderungen betrifft. Zwar werden einige „Fehler behoben“, jedoch ohne ins Detail zu gehen. Das Update mit der Versionsnummer 1.0.1.59 steht ab sofort in der Verwaltungs-App Nothing X zum Herunterladen bereit.

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In den letzten Tagen hat das Unternehmen Nothing zahlreiche Firmware-Updates in Form von Nothing OS 4.1 für verschiedene Smartphone-Modelle veröffentlicht.…

29. April 2026 | Jetzt lesen →

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