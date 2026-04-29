Firmware und Updates

Nothing Headphone (a): Neues Firmware-Update veröffentlicht

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Bildquelle: Nothing

In den letzten Tagen hat das Unternehmen Nothing zahlreiche Firmware-Updates in Form von Nothing OS 4.1 für verschiedene Smartphone-Modelle veröffentlicht. Ebenfalls neu ist Essential Voice. Nun wurde auch ein neues Firmware-Update für die Over-Ear-Kopfhörer Nothing Headphone (a) veröffentlicht.

In den Release Notes werden zwei Verbesserungspunkte genannt, das Firmware-Update kann ab sofort über die Verwaltungsapp Nothing X heruntergeladen werden:

  • Klarerer Klang für ein angenehmeres Hörerlebnis.
    Verbesserte Konnektivität.

Nothing Phone 4a Pro: Neues Firmware-Update veröffentlicht

Nachdem das Unternehmen Nothing eine Vielzahl seiner Smartphone-Modelle mit Nothing OS 4.1 auf Basis von Android 16 veröffentlicht und das…

29. April 2026 | Jetzt lesen →

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