Nothing Headphone (a): Neues Firmware-Update veröffentlicht

In den letzten Tagen hat das Unternehmen Nothing zahlreiche Firmware-Updates in Form von Nothing OS 4.1 für verschiedene Smartphone-Modelle veröffentlicht. Ebenfalls neu ist Essential Voice. Nun wurde auch ein neues Firmware-Update für die Over-Ear-Kopfhörer Nothing Headphone (a) veröffentlicht.

In den Release Notes werden zwei Verbesserungspunkte genannt, das Firmware-Update kann ab sofort über die Verwaltungsapp Nothing X heruntergeladen werden: