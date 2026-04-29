Nothing Headphone (a): Neues Firmware-Update veröffentlicht
In den letzten Tagen hat das Unternehmen Nothing zahlreiche Firmware-Updates in Form von Nothing OS 4.1 für verschiedene Smartphone-Modelle veröffentlicht. Ebenfalls neu ist Essential Voice. Nun wurde auch ein neues Firmware-Update für die Over-Ear-Kopfhörer Nothing Headphone (a) veröffentlicht.
In den Release Notes werden zwei Verbesserungspunkte genannt, das Firmware-Update kann ab sofort über die Verwaltungsapp Nothing X heruntergeladen werden:
- Klarerer Klang für ein angenehmeres Hörerlebnis.
Verbesserte Konnektivität.
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