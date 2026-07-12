Firmware und Updates

Nothing Phone (1): Nothing beendet (wie erwartet) Update-Support

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Nothing Phone 1 Schwarz Header

Heute ist das Unternehmen Nothing ein etablierter Anbieter von Smartphones, Audioprodukten und Zubehör. Doch alles hat einen Anfang – und dieser war Mitte Juli 2022 mit dem Nothing Phone (1). Das Smartphone setzte damals auf ein außergewöhnliches und ausgefallenes Benachrichtigungssystem namens Glyph Interface und kam in den Medien recht gut an.

Alles hat ein Ende

Mit dem jetzt veröffentlichten Juli Firmware-Update kündigt man zugleich auch offiziell das Ende des Update-Supports für das Smartphone an. Somit hat Nothing das Versprechen erfüllt, das es bei der Veröffentlichung gegeben hat: Das Nothing Phone 1 hat drei Android OS-Updates (Android 13, Android 14 und Android 15) und vier Jahre an Sicherheitsupdates erhalten.

In Sachen Update-Support ist man seither sich treu geblieben: Smartphones im Einsteiger-Segment wie das Nothing Phone 3a Lite oder das Nothing Phone 4b erhalten weiterhin drei große Android OS-Updates, allerdings inklusive sechs Jahre an Sicherheitsupdates. Das Flaggschiff-Modell Nothing Phone (3) aus dem letzten Jahr übertrifft dies mit fünf Android OS-Updates sowie sieben Jahren Sicherheitsupdates.

Nothing OS 5.0: Beta-Testprogramm wird wohl bald starten

Das Unternehmen Nothing hat in den letzten Jahren ein beachtliches Produktsortiment rund um Smartphones aufgebaut. Zuletzt wurden neben dem Nothing…

17. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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