Nothing Phone 3a Lite erhält Nothing OS 4.0 (Android 16)

Wie versprochen hat das Unternehmen Nothing das große Update auf Nothing OS 4.0 auf Basis von Android 16 nun auch für das günstige Einsteiger-Smartphone Nothing Phone 3a Lite veröffentlicht.

Damit hat Nothing den offiziellen Rollout von Nothing OS 4.0 für seine gesamte Smartphone-Produktlinie abgeschlossen – jedes berechtigte Smartphone aus dem Hause Nothing läuft nun mit der aktuellsten Version von Nothing OS.

Nothing OS 4.0 bringt keine bahnbrechenden Neuerungen mit sich, sondern konzentriert sich auf kleine Verbesserungen: Einen Dark Mode mit verstärkten Schwarztönen und erhöhtem Kontrast, flüssigere Interaktionen und Animationen, haptisches Feedback bei der Lautstärkeanpassung und ein verbessertes Benachrichtigungsverhalten.

Zudem wurde das Systemdesign verbessert, um ab jetzt eine klarere, systemübergreifende Vision des Betriebssystems zu bieten. Weitere Informationen zum Update sind im Nothing Community-Forum zu finden.


