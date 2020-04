Nubia RedMagic 5G offiziell vorgestellt

Die Marke RedMagic von Nubia ist seit geraumer Zeit mit dabei, wenn es um potente Smartphones für den Gaming-Bereich geht. Da gab es beispielsweise das RedMagic 3, das RedMagic 3S und heute wurde nun das RedMagic 5G vorgestellt, welches nicht nur den aktuellen Snapdragon 865 mit 5G verbaut bekommen hat, sondern auch mit der restlichen Hardware punkten kann.

Verbaut wurden unter anderem ein 144Hz AMOLED-Display mit 6,65 Zoll, der Qualcomm Snapdragon 865 mit 5G, eine Flüssigkeitskühlung inklusive einem kleinen Lüfter, entweder 8/128 GB oder 12/256 GB LPDDR5 RAM + UFS 3.0 Speicher, extra Schulterbuttons zum gemütlichen zocken, eine 64 MP Triple-Kamera von Sony und ein 4500 mAh Akku.

Vorweg direkt noch der Preis, welcher sich wie folgt, abbildet:

8/128 GB Modell: 579,- EUR

12/128 GB Modell: 649,- EUR

Gekauft werden können beide Varianten ab heute im RedMagic Shop.

Dort gibt es auch noch diverses Zubehör, wie beispielsweise einen 55-Watt-Quick Charger, diverse Schutzcases und auch einen kleinen Joystick.

Die verwendete Hardware liest sich super interessant und der Preis in Verbindung mit der verbauten Hardware noch viel interessanter. Damit reiht sich das Gerät ganz elegant, aber deutlich günstiger unter die bisherigen Flaggschiffe mit 5G (hier unsere Tests: Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro, Oppo Find X2 Pro und One Plus 8 Pro) aus diesem Jahr ein.

Wir bekommen heute oder Morgen unser Testgerät und werden euch dementsprechend ein Unboxing mit ersten Eindrücken liefern und in ein paar Tagen wird dann der dazugehörige Testbericht online gehen. Stay tuned!

