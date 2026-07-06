Nuki senkt Preise für smartes Zubehör

Eine neue Rabattaktion von Nuki bietet bis zum 10. Juli 2026 Preisnachlässe auf ausgewähltes Smart-Home-Zubehör.

Nuki hat den sogenannten „Sunshine Deal“ gestartet. Laut Unternehmensangaben erhalten Kunden mit dem Gutscheincode SUNSHINE20 einen Rabatt von 20 Prozent auf ausgewählte Zubehörprodukte. Die Aktion läuft bis zum 10. Juli 2026 um 09:00 Uhr (MESZ).

Zum Angebot gehören unter anderem das Nuki Keypad 2 mit Fingerprint-Funktion, das klassische Keypad für Zutrittscodes, der Door Sensor, der Fob, das Power Pack, die Bridge sowie das Opener Set. Die Produkte richten sich an Nutzer, die ihr bestehendes Smart Lock um zusätzliche Funktionen erweitern möchten.

Nuki Sunshine Deal mit Rabatt auf Smart-Home-Zubehör

Folgende Produkte sind Teil der Aktion:

Nuki Keypad 2 und Nuki Keypad

Nuki Door Sensor und Nuki Fob

Nuki Power Pack und Nuki Bridge

Nuki Opener Set

Nach Unternehmensangaben gilt der Rabatt ausschließlich für ausgewählte Produkte und kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Bereits aufgegebene Bestellungen sind ausgeschlossen. Das Keypad 2 NFC nimmt zudem nicht an der Aktion teil. Obendrein ist der Gutscheincode nur einmal pro Kunde nutzbar. Die Aktion endet spätestens am 10. Juli 2026 oder früher, sofern der Vorrat erschöpft ist oder sie vorzeitig beendet wird.

Zur Nuki-Rabattaktion →

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