Mobilität

Nur 30 Tage lang: Deutsche Bahn senkt Preis der BahnCard 25 deutlich

René Hesse
Von
Ice 4 Baureihe 412
ICE 4 - Baureihe 412 - Details

Die Deutsche Bahn bietet die BahnCard 25 im September für 29,99 Euro und damit mehr als 50 Prozent günstiger an.

Die Aktion läuft vom 1. bis 30. September 2026. Die BahnCard 25 für die 2. Klasse kostet dann 29,99 statt regulär 62,90 Euro. Für die 1. Klasse werden 59,99 statt 125 Euro fällig.

BahnCard 25 wird auch für Geschäftskunden günstiger

Auch die BahnCard Business 25 nimmt die Deutsche Bahn in die Aktion auf. Die vergünstigten Karten gelten ein Jahr und gewähren 25 Prozent Rabatt auf Flexpreise sowie Sparpreise.

Die Aktionspreise im Überblick:

  • 2. Klasse: 29,99 statt 62,90 Euro
  • 1. Klasse: 59,99 statt 125 Euro
  • Business 2. Klasse: 35,99 statt 72,90 Euro
  • Business 1. Klasse: 69,99 statt 144 Euro

Nach Angaben der Deutschen Bahn kann sich die BahnCard durch den reduzierten Einstiegspreis bereits nach wenigen Fahrten rechnen. Entscheidend bleibt natürlich, wie häufig und zu welchen Ticketpreisen man tatsächlich unterwegs ist.

Ich finde die Aktion vor allem für Gelegenheitsfahrer interessant, die ohnehin in den kommenden Monaten Bahnreisen planen. Bei 29,99 Euro ist die Einstiegshürde deutlich niedriger als beim regulären Preis.

Zu den BahnCard-Aktionen →


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