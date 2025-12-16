O2 erweitert sein Entertainment-Angebot um Disney+

Der Telekommunikationsanbieter O2 integriert den Streamingdienst Disney+ in sein Unterhaltungsangebot.

Ab dem heutigen 16. Dezember 2025 können Kunden Disney+ direkt über O2 buchen und ihr Abonnement gemeinsam mit der monatlichen Mobilfunkrechnung verwalten. Laut Unternehmensangaben ist dies Teil einer strategischen Erweiterung des digitalen Angebots, um Nutzern mehr Komfort beim Zugriff auf Streamingdienste zu bieten.

Disney+-Angebot über O2 ab Dezember 2025

Für berechtigte neue Priority-Kunden bietet O2 ab dem 20. Dezember ein zeitlich begrenztes Sonderangebot: Das Disney+ Standard-Abo mit Werbung kostet für sechs Monate 3,49 Euro monatlich, danach gilt der reguläre Preis.

Disney+ bündelt Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Hulu und positioniert sich damit als vielseitiger Anbieter für Serien, Filme und Originals.

