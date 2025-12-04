Tarife

O2-Marke Blau verbessert Prepaid-Tarife mit mehr Datenvolumen

Blau Mobilfunk

Die Marke Blau erweitert ihre Prepaid-Allnet-Tarife ab dem 4. Dezember 2025 dauerhaft um mehr Datenvolumen ohne zusätzliche Kosten.

Laut O2Telefónica erhalten Neu- und Bestandskunden der Discountmarke in allen Prepaid-Allnet-Varianten deutlich mehr Daten. Der Tarif Allnet S bietet nun 20 Gigabyte statt 15, der Allnet M steigt von 30 auf 50 Gigabyte und der Allnet L von 60 auf 100 Gigabyte. Die Preise bleiben unverändert bei 8,99, 14,99 beziehungsweise 19,99 Euro je vier Wochen.

Alle Blau Prepaid Allnet Tarife enthalten weiterhin eine Telefon- und SMS-Flat in deutsche Netze (ausgenommen Sonderrufnummern), sowie Datengeschwindigkeiten bis 50 MBit/s im Download und 25 MBit/s im Upload.

Mehr Leistung im 5G-Netz und neue Roaming-Option

Zusätzlich integriert Blau das 5G-Netz von O2 Telefónica in allen Prepaid-Angeboten. Kunden surfen damit laut Anbieter mit geringeren Latenzzeiten und höherer Netzkapazität. Für Reisen außerhalb der EU bietet das neue Zusatzpaket Roaming Plus World 1 Gigabyte Datenvolumen in 109 Ländern für 9,99 Euro pro sieben Tage.

Wichtige Neuerungen im Überblick

  • Dauerhaft mehr Datenvolumen in allen Prepaid-Allnet-Tarifen
  • Unveränderte Preise ab 8,99 Euro je vier Wochen
  • 5G-Nutzung im O2-Netz ohne Aufpreis
  • Neue Roaming-Option für weltweites Surfen

