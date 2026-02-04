Provider

O2 startet die Zufriedenheitsgarantie

O2 2

Die Marke O2 führt ab heute eine Zufriedenheitsgarantie ein und ermöglicht Kunden einen dreißigtägigen Praxistest des Mobilfunknetzes.

Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica startet bei seiner Kernmarke O2 eine neue Zufriedenheitsgarantie für Neu- und Bestandskunden.

Ab heute können Kunden das Mobilfunknetz dreißig Tage im Alltag nutzen und anschließend entscheiden, ob sie den Vertrag fortführen möchten. Entspricht die Leistung nicht den Erwartungen, ist eine Stornierung ohne Angabe von Gründen möglich.

Nach Unternehmensangaben umfasst die Regelung alle Mobilfunktarife mit Laufzeit sowie Flex-Tarife, die über Shops, Onlinevertrieb und Hotline abgeschlossen werden. Im Fall einer Kündigung erstattet O2 die Grundgebühr und den Anschlusspreis des ersten Monats vollständig.

O2-Netzausbau und Hintergrund zur Zufriedenheitsgarantie

O2 Telefónica verweist auf Investitionen in den Netzausbau und auf Ergebnisse externer Tests. Laut „connect“ wurde das Netz zum sechsten Mal in Folge mit sehr gut bewertet und erreichte erstmals Platz zwei. Diese Entwicklung bildet laut Unternehmen die Grundlage für die Einführung der Garantie.

Zentrale Rahmendaten der Regelung

  • Testzeitraum von dreißig Tagen im laufenden Betrieb
  • Gültig für Neu- und Bestandskunden
  • Volle Erstattung bei Vertragsstorno im ersten Monat

Parallel zum Garantieangebot kündigt das Unternehmen einen fortgesetzten Ausbau des 5G Netzes an.

