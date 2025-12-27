So schnell wächst das 5G-Netz von O2 Telefónica

Das Unternehmen O2 Telefónica treibt den Netzausbau in Deutschland mit Rekordtempo voran. Man wirft einen Blick zurück auf das Jahr 2025.

Nach Unternehmensangaben wurden seit Jahresbeginn rund 8000 Ausbaumaßnahmen umgesetzt. Damit übertrifft O2 Telefónica das Vorjahresniveau und verfügt nun über etwa 29.000 Mobilfunkstandorte.

Das 5G-Netz erreiche laut Anbieter 99 Prozent der Bevölkerung. Der stetige Ausbau soll für stabilere Verbindungen, geringere Ausfallzeiten und mehr Kapazität an stark frequentierten Orten sorgen.

Jeden zweiten Tag sei in diesem Jahr ein Funkloch geschlossen worden, insgesamt 150. Mehr als 600 neue Standorte seien hinzugekommen, unter anderem in Selfkant und Schmorda.

Die Bundesnetzagentur gibt an, dass die deutschen Mobilfunknetze gemeinsam nahezu die gesamte Landesfläche mit Telefonie und SMS und 98 Prozent mit mobilem Breitband abdecken.

O2 Telefónica beschleunigt Ausbau durch KI und Automatisierung

Laut O2 Telefónica kommt beim Netzbetrieb zunehmend Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Ein digitaler Zwilling erfasse das Netzgeschehen in Echtzeit und ermögliche automatisierte Optimierungen.

Zudem habe die Bundesregierung den Netzausbau 2025 als überragend öffentliches Interesse eingestuft, wodurch Genehmigungsverfahren Vorrang erhalten sollen. Das Unternehmen fordert von Ländern und Kommunen eine zügigere Umsetzung dieser rechtlichen Neuerung.

Besonderer Fokus liegt auf Mobilfunkverbindungen entlang von Bahnstrecken, bei Großveranstaltungen und in Innenstädten. Nach Unternehmensangaben wurde die Netzleistung an rund 28.000 Schienenkilometern verbessert. Bei Festivals wie Rock am Ring oder Wacken Open Air sorgten mobile 5G-Stationen für bessere Versorgung. In Städten werden neuartige Sendeeinheiten in Straßenleuchten getestet, um Engpässe zu mindern.

O2 Telefónica verweist zudem auf unabhängige Netztests, laut denen das O2 Netz erstmals den zweiten Platz belegt und mit der Note „Sehr gut“ bewertet wurde. Bis 2027 sollen rund 3000 zusätzliche Standorte entstehen und die Versorgung entlang wichtiger Verkehrswege weiter optimiert werden.

