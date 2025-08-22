O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack

Tarife

O2
Bild: Telefónica Germany

O2 erweitert sein Angebot für Bestandskunden um das Unlimited on Demand Pack. Für 2,99 Euro im Monat können Nutzer zusätzliches Datenvolumen flexibel nachbuchen.

Das neue Pack steht laut Unternehmensangaben allen Kunden zur Verfügung, deren Tarif seit mindestens sechs Monaten besteht. Es kann in O2 Free, O2 Grow und O2 Mobile Tarifen gebucht werden, jeweils auch in den Varianten SoHo, Flex, Young People und 60+. Die Aktion läuft bis zum 30. September 2025.

Zum Startpreis von 2,99 Euro pro Monat umfasst das Pack zunächst 1 GB Datenvolumen. Nach Verbrauch dieses Volumens können Kunden unbegrenzt oft weiteres Datenvolumen in Schritten von 1 GB nachbuchen. Die Buchung erfolgt per SMS und ist laut O2 beliebig oft wiederholbar.

Details zum Unlimited on Demand Pack

Die Aktion ergänzt die bereits zuvor gestartete Sommeraktion Unlimited Pack. Ziel ist es, Bestandskunden eine flexible Möglichkeit zu bieten, auch nach Verbrauch ihres regulären Datenvolumens im jeweiligen Tarif weiter surfen zu können. O2 weist darauf hin, dass das Angebot ausschließlich für Bestandskunden gilt und die Mindestlaufzeit des bestehenden Tarifs eingehalten werden muss.

Für mich klingt das Angebot auf den ersten Blick ganz interessant, weil es für Vielnutzer eine günstige Absicherung sein kann. Allerdings ist der Nutzen stark davon abhängig, wie oft man tatsächlich zusätzliches Datenvolumen benötigt. Wer seinen Tarif sowieso selten ausreizt, dürfte davon logischerweise weniger profitieren.

