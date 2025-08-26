O2 überrascht Prepaid-Kunden mit Weitersurfgarantie und 5G

O2 Telefónica verbessert ab September das mobile Interneterlebnis für seine Prepaid-Kunden. Mit der Einführung einer Weitersurfgarantie und der Freischaltung von 5G in allen Prepaid-Tarifen sollen Nutzer nach Verbrauch ihres Datenvolumens weiter surfen können und Zugriff auf den neuesten Mobilfunkstandard erhalten.

O2 setzt die Neuerungen ab dem 3. September um. Laut Unternehmensangaben surfen Prepaid-Kunden nach Verbrauch ihres gebuchten Datenvolumens künftig mit bis zu 1 Mbit/s weiter. Die bisherige Drosselung auf 384 Kbit/s entfällt.

Gleichzeitig erhalten alle Bestandskunden in älteren Prepaid-Tarifen automatisch Zugang zum 5G-Netz, ohne dass zusätzliche Kosten oder Tarifwechsel anfallen. Die Umstellung auf 5G erfolgt schrittweise im Zeitraum von August bis November.

Info Seit dem 24. August wird 5G in sämtlichen O2 Prepaid-Tarifen freigeschaltet. Die Umstellung erfolgt ohne Aktivierung oder Tarifänderung.

Aus meiner Sicht ist das ein willkommener Schritt von O2, um die Nutzung der Prepaid-Angebote attraktiver zu gestalten. Auch wenn die maximale Geschwindigkeit von 1 Mbit/s nach Verbrauch des Datenvolumens nicht mit regulärem LTE oder 5G vergleichbar ist, wird die Grundversorgung für die wichtigsten digitalen Anwendungen gesichert.

Die automatische 5G-Freischaltung für alle Bestandskunden ist aus meiner Sicht praktisch, aber nichts, wofür man sich groß feiern sollte. Ein 5G-Zugang sollte inzwischen der Standard sein.

