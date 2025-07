One UI 8 Watch ist da: Samsung überrascht mit Wear OS 6 Update

Google wird voraussichtlich im August (und nach der Ankündigung der neuen Pixel Watch 4) das Update auf Wear OS 4 anstoßen, aber Samsung ist dieses Mal wieder sehr schnell und macht den Anfang, denn der Rollout hat sogar schon begonnen.

In ersten Regionen und bei ersten Anbietern, derzeit laut Reddit überwiegend in den USA, wird One UI 8 Watch sogar schon verteilt. Nutzer aus Deutschland sind bisher noch nicht dabei, dürften aber vielleicht noch im Laufe der Woche folgen.

Samsung selbst hat den Rollout von One UI 8 Watch bisher noch nicht angekündigt und bestätigt, aber die neue Version ist auf der Galaxy Watch 8-Reihe vorinstalliert und bekannt. Sobald wir mehr Details für den deutschen Markt haben, reichen wir diese hier nach. Schreibt uns auch gerne, wenn das Update bei euch auftaucht.

