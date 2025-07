Neue Smartwatch: Das ist die Moto 360 für 2025

Motorola war eine der ersten Marken, die eine Smartwatch mit Google auf den Markt brachten, damals war die Moto 360 auch das erste runde Modell und sie kam mit Android Wear daher (so hieß das OS, bis es Google in Wear OS umbenannte).

Danach war Motorola eine Weile aktiv, distanzierte sich aber von der Kategorie, wie Google selbst auch. Vor ein paar Jahren gab es ein Comeback, aber die Uhr wurde nicht mehr von Motorola selbst geplant, sondern einem Partner namens eBuyNow.

In diesem Jahr steht wieder eine neue Moto 360 an, so Android Headlines, die erste Bilder veröffentlicht haben. Motorola bleibt sich treu und nutzt ein rundes Design, es ist aber unklar, ob diese Uhr auch wieder von einem externen Anbieter stammt.

Und es gibt noch eine offene Frage, denn die noch recht aktuelle Moto Watch Fit nutzt eigene Software (Moto Watch OS), daher ist nicht sicher, ob die Moto 360 für 2025 wieder Wear OS nutzt. Das Zifferblatt sieht aber doch nach Wear OS aus.

