Samsung: So sieht die neue Update-Strategie aus

Das mit One UI 7 und Android 15 lief bei Samsung nicht optimal, um es freundlich auszudrücken. Doch mit One UI 8 und Android 16 ist man wieder deutlich schneller und liefert neue Modelle direkt mit der aktuellsten Version von Google aus. Und, falls es stimmt, dann bekommen ältere Modelle sehr zeitnah die neue Version.

Die Update-Strategie von Samsung

Gut, doch wie lautet der Plan für Android-Updates bei Samsung? So, wie es dieses Jahr abgelaufen ist, kann man das ungefähr als Grundlage sehen. Google hat das große Android-Update vorgezogen, es kommt jetzt vor dem Sommer. Mit der Z-Reihe, die heute startet, gibt es direkt Android 16. Und so soll es auch bleiben.

Laut „IceUniverse“, einem bekannten Samsung-Leaker, kommen die neuen Fold-Modelle in Zukunft immer mit der neuen Version von Android auf den Markt und beinhalten die aktuellste Version von One UI. Die Galaxy S-Reihe wird dann mit einem Punkt-Update kommen, das S26 startet also mit One UI 8.5 im Januar.

Samsung würde die Flaggschiff-S-Reihe sicher lieber mit der neuen Android-Version auf den Markt bringen, sie ist immerhin wichtiger, als die faltbaren Modelle, aber auf der anderen Seite hat man so Zeit, um One UI immer etwas zu optimieren und ein paar neue Extras einzubauen. Ich finde, das klingt eigentlich sehr logisch.

