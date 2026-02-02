Handel

Online-Supermärkte wachsen rasant

Das Handelsforschungsinstitut IFH Köln beobachtet ein starkes Wachstum beim Onlinehandel mit Lebensmitteln in Deutschland.

Die Zahl der Verbraucher, die Lebensmittel im Internet bestellen, ist nach Angaben des IFH Köln im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Produkte des täglichen Bedarfs wurden demnach deutlich häufiger online geliefert als zuvor. Zu dieser Warengruppe zählen neben Lebensmitteln auch Artikel wie Kosmetik oder Tiernahrung.

Nach Einschätzung der Forscher legten die Online-Lieferungen dieser Produkte um vermutlich mehr als zehn Prozent zu. Mehr als die Hälfte der dabei erzielten Online-Umsätze entfiel laut IFH Köln auf Lebensmittel. Damit habe sich dieser Bereich zu einem zentralen Wachstumstreiber innerhalb des digitalen Handels entwickelt.

Onlinehandel mit Lebensmitteln wächst überdurchschnittlich

Im Vergleich zum gesamten Onlinehandel wächst der Markt für online bestellte Produkte des täglichen Bedarfs mehr als doppelt so schnell. Eine vom IFH Köln durchgeführte Umfrage nennt Bequemlichkeit und Zeitersparnis als die am häufigsten genannten Gründe für die Nutzung entsprechender Angebote.

Zentrale Ergebnisse laut IFH Köln:

  • Online-Lieferungen des täglichen Bedarfs mit zweistelligem Wachstum
  • Lebensmittel stellen den größten Umsatzanteil
  • Wachstum deutlich über dem Onlinehandel insgesamt

Ich halte die Zahlen für plausibel, da sie zu meinem Eindruck passen, dass digitale Einkaufsmodelle zunehmend Teil des Alltags werden. Umso mehr verwundert es mich, dass große Player wie Lidl bereits vor Jahren aus diesem Bereich ausgestiegen sind. In unserem Haushalt hat das dazu geführt, dass ein Großteil der Einkäufe inzwischen über dm Drogeriemarkt abgewickelt wird, der hervorragende, versandfähige Lebensmittel vertreibt.

