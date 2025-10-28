News

Only Murders in the Building: Staffel 6 kommt und geht neue Wege

Autor-Bild
Von
|
Once Upon A Time In The West

Pünktlich zum heutigen Finale der 5. Staffel von Only Murders in the Building hat Deadline exklusiv verraten, dass es eine weitere Staffel bei Disney+ geben wird und diese die Sache etwas anders angeht. Wir sehen nämlich einen Ortswechsel.

Während man in der 4. Staffel ja schon immer mal wieder woanders unterwegs war, so hielt sich das Trio rund um Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) und Mabel Mora (Selena Gomez) meistens direkt in New York auf.

Laut Quelle wechselt man mit Staffel 6 jedoch den Kontinent, denn es geht nach London, was wohl im Finale (habe ich noch nicht gesehen) angedeutet wird. Es ist also davon auszugehen, dass „The Arconia“ nicht im Zentrum der Staffel steht.

Apple iPad Pro M5 im Test: Lohnt sich das Upgrade?

Ich habe mir diese Woche das neue Apple iPad Pro mit M5-Chip angeschaut und ich muss gestehen, dass ich nach…

26. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Only Murders in the Building: Staffel 6 kommt und geht neue Wege
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel Watch 2023 Header
Nutzer sind enttäuscht: Google Pixel Watch erhält ein letztes Update
in Wearables
Hier ist das erste Samsung Galaxy Z Trifold
in Smartphones
Audi blickt auf ein gewaltiges Problem mit seinem Flaggschiff
in Mobilität
Fitbit Versa Header
Google bestätigt „neue Fitbit-Hardware“ für 2026
in Wearables
Sony Xperia 1 VI und Xperia 10 VI erhalten Android 16
in Firmware und OS
Marvel Studios 2024 Logo
Datum für neuen Marvel-Film bei Disney+ steht fest
in News
Xbox 2024 Header
Die nächste Xbox soll sich „wie eine traditionelle Konsole anfühlen“
in Gaming
IKEA will mit „Äpple“-Ankündigung überraschen
in News
Apple Iphone 15 Dynamic Island
Apple soll neue Front für nächstes „Budget-iPhone“ geplant haben
in Smartphones
Pixelmator Pro und mehr: Apple plant wohl viele neue iPad-Apps
in Dienste