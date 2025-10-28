Only Murders in the Building: Staffel 6 kommt und geht neue Wege

Pünktlich zum heutigen Finale der 5. Staffel von Only Murders in the Building hat Deadline exklusiv verraten, dass es eine weitere Staffel bei Disney+ geben wird und diese die Sache etwas anders angeht. Wir sehen nämlich einen Ortswechsel.

Während man in der 4. Staffel ja schon immer mal wieder woanders unterwegs war, so hielt sich das Trio rund um Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) und Mabel Mora (Selena Gomez) meistens direkt in New York auf.

Laut Quelle wechselt man mit Staffel 6 jedoch den Kontinent, denn es geht nach London, was wohl im Finale (habe ich noch nicht gesehen) angedeutet wird. Es ist also davon auszugehen, dass „The Arconia“ nicht im Zentrum der Staffel steht.