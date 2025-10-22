Mobilität

Opel erwägt eine echte Überraschung für neues Elektroauto

Autor-Bild
Von
|
Opel Grandland Elektro Logo Header

Der Leapmotor B10 ist ein recht solides Elektroauto für unter 30.000 Euro aus dem Baukasten von Stellantis, welches Eckdaten wie 160 kW (218 PS) oder auch eine 434 km hohe WLTP-Reichweite mitbringt. Doch diesen Preis erreicht der 4,5 Meter lange SUV nur, weil er eine Basis aus China nutzt. Das ist auch für Opel spannend.

Laut Automobilwoche denkt man über ein „Re-Badging“ nach und könnte das neue Elektroauto auch mit einem Opel-Logo auf den Markt bringen. Das wäre ein Novum für die Stellantis-Marke, aber es ist noch keine finale Entscheidung gefallen. Dieser Schritt sei jedoch eine „interessante Möglichkeit“, so ein Opel-Insider laut Quelle.

Leapmotor B10

Leapmotor ist ein chinesischer Hersteller, der zu 51 Prozent zu Stellantis gehört und der B10 soll 2026 in einem Werk in Spanien vom Band rollen. Sollte der Konzern die Produktion teilen, würde das Kosten sparen, aber ein zu günstiger Elektro-SUV in dieser Klasse könnte Modellen wie dem Opel Frontera Elektro gefährlich werden.

Der „China-Opel“, wie ihn die Quelle bezeichnet, wäre also nicht nur attraktiv für das Portfolio, er könnte auch eine Gefahr dafür sein. Opel wollte die Meldung nicht kommentieren. Die deutsche Produktseite für den Leapmotor B10 ist übrigens seit einer Weile online, dort könnt ihr das neue Elektroauto auch schon konfigurieren.

Peugeot e-3008 im Test: Reicht eine Mischplattform für Stellantis aus?

In den letzten zwei Wochen begleitete mich der Peugeot e-3008 im Alltag und es ist mein erstes Modell der STLA…

19. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Opel erwägt eine echte Überraschung für neues Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
O2 O2 Telefonica Germany
O2 führt Smartphone-Treuevorteil für Bestandskunden ein
in Tarife
Audi erneuert myAudi-App mit KI-Assistent, Digital Key und mehr
in Mobilität
Europas große Payment-Hoffnung: Wero für Online-Shopping verzögert sich
in Fintech
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix setzt voll auf Werbung für Streaming
in Dienste
Vw Golf 8 Logo
Volkswagen: Probleme mit zwei VW-Bestsellern
in Mobilität
Dm Drogerie
dm investiert Millionen: Das erwartet die Kunden
in Handel
Tesla aktualisiert zwei Elektroautos für Deutschland
in Mobilität
OpenAI startet mit eigenem Browser: ChatGPT Atlas ist da
in Dienste
Aura Ink: Digitaler Bilderrahmen geht neue Wege
in Smart Home
Samsung Tv 2025
Samsung macht seine Smart TVs noch „smarter“
in News