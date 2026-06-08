Opel kündigt komplett neuen Astra und Corsa an

Opel plant einen komplett neuen Astra und einen ganz neuen Corsa und spricht bei beiden Modellen von einer neuen Generation. Details stehen noch aus, aber beide Modelle sind Vorreiter der erst neulich angekündigten Plattform „STLA One“.

Das ist eine sogenannte „Mega-Plattform“ im Konzern, die noch mehr Modelle von noch mehr Marken abdecken soll. Ab 2027 rollen die ersten Modelle vom Band, ein Datum nannte Opel jedoch nicht. Man verriet nur, dass es noch vor 2030 losgeht.

Technische Details zu STLA One stehen noch aus, aber es bleibt weiterhin bei einer Mischplattform, Stellantis verzichtet also auch in Zukunft auf die Vorteile, die man bei einer reinen Elektro-Plattform hat. Ziel sei aber eine „erschwinglichere und noch relevantere Elektromobilität“. Mal schauen, wie die finalen Details dazu aussehen.

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