Mobilität

Peugeot nennt Datum für den elektrischen GTI

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Der GTI hat eine elektrische Zukunft, und das nicht nur bei Volkswagen, auch bei Peugeot präsentierte man letzten Sommer den 208 als GTI. Es gab auch direkt die ersten Details, wie 206 kW (280 PS), 5,7 Sekunden für 0 auf 100 km/h (bei 180 km/h ist Schluss) und die Reichweite liegt nach WLTP-Standard bei 350 km.

Aber es fehlten noch zwei wichtige Angaben, nämlich Preis und Datum. Beide gibt es am 12. Juni, so Peugeot, man möchte um 13 Uhr im Rahmen von Le Mans über den Peugeot E-208 GTI sprechen. Start dürfte später in diesem Jahr sein, wohl gegen Herbst, und beim Preis wird hier sicher eine 45 in der Basis vorne stehen.

Und bevor jetzt wieder Kommentare kommen, dass GTI ja für „Gran Turismo Injektion“ und Verbrenner steht, das stimmt, das wissen wir alle, das wissen auch die Marken, aber sie versuchen es trotzdem. Wie auch Porsche, die das Turbo bei Elektroautos beibehalten haben. Mal schauen, ob die Kunden es annehmen.

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