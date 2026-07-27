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Bank of Scotland: Tagesgeld-Aktion mit 3 % p. a. gestartet – für bis zu 12 Monate

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Bank Of Scotland

Die „Bank of Scotland“ startet am heutigen 27. Juli 2026 eine zeitlich begrenzte Willkommenszins-Kampagne für Neukunden.

Im Rahmen dieser Aktion erhalten Neukunden, die aktuell ein Tagesgeldkonto eröffnen, einen Zinssatz von 3 % p. a. für die Dauer von bis zu 12 Monaten (je nach EZB-Einlagenzins). Das Angebot gilt für ein Guthaben bis 50.000 €.

Das Tagesgeldkonto selbst bietet nach Angaben der Bank eine sichere Geldanlage mit täglicher Verfügbarkeit. Die Verzinsung beginnt bereits ab dem ersten eingezahlten Cent. Die Kontoführung ist kostenlos.

Der Willkommenszins von 3 % p.a. gilt für Neukunden aus Deutschland (in den letzten 6 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland) auf Guthaben bis 50.000 €, für bis zu 12 Monate ab Kontoeröffnung. Er entfällt vorzeitig, wenn der EZB-Einlagenzins unter 1,25 % p.a. fällt (30 Tage nach Mitteilung). Danach sowie nach Ablauf der 12 Monate gilt der reguläre Tagesgeldzins gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis.

Wer ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnet hat, kann auf Wunsch zusätzlich ein Festgeldkonto im Online-Banking eröffnen und nutzen.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann online über Video-Ident eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument.

Gut zu wissen: Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

Zur Bank of Scotland →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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