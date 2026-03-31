OpenAI erweitert ChatGPT um CarPlay-Unterstützung

Das Unternehmen OpenAI hat ChatGPT um eine Integration für Apple CarPlay erweitert und ermöglicht damit Sprachinteraktionen im Fahrzeug.

OpenAI hat seine KI-Software ChatGPT um eine Unterstützung für CarPlay ergänzt. Nutzer können damit im Auto Fragen stellen und Anfragen direkt über das Infotainmentsystem ihres Fahrzeugs steuern.

Die Funktion ist auf eine sprachbasierte Bedienung ausgelegt und soll die Nutzung während der Fahrt vereinfachen. Voraussetzung ist ein iPhone mit iOS 26.4 oder neuer, auf dem die ChatGPT-App installiert ist.

Funktionsweise der ChatGPT-Integration in CarPlay

Die Integration basiert auf den von Apple bereitgestellten Schnittstellen für CarPlay, die seit iOS 26.4 Drittanbieter-Apps mit Sprachinteraktion ermöglichen. Laut Apple müssen solche Anwendungen spezielle Vorgaben erfüllen und eine entsprechende Berechtigung erhalten. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über Spracheingabe, wobei visuelle Inhalte oder Texte laut den Richtlinien nicht dargestellt werden sollen.

Zusätzlich schreibt Apple vor, dass die Apps eine definierte Benutzeroberfläche für Sprachsteuerung verwenden müssen. Während der aktiven Nutzung wird ein entsprechender Bildschirm angezeigt, der die Sprachinteraktion visualisiert. Apps können laut Vorgaben bis zu vier zusätzliche Aktionsbuttons einbinden, um bestimmte Funktionen schneller zugänglich zu machen.

Wichtige Einschränkungen der Funktion:

Keine Steuerung von Fahrzeugfunktionen

Keine direkte Steuerung von iPhone-Systemfunktionen

Keine visuelle Ausgabe innerhalb der ChatGPT-Antworten

Keine Wake-Word-Erkennung integriert

Meiner Einschätzung nach ist die Integration ein sinnvoller Schritt, um Sprach-KI stärker in den Alltag zu integrieren. Durch die strengen Apple-Vorgaben ist sie jedoch bewusst eingeschränkt, um Ablenkung im Straßenverkehr zu minimieren. Da der ChatGPT-Fallback von Siri im Auto nicht besonders zuverlässig ist, halte ich das Update für durchaus nützlich.