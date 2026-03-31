Neue CarPlay-App: WhatsApp bringt Chatliste ins Cockpit

Das Meta-Unternehmen WhatsApp testet eine native CarPlay-App für iOS und erweitert damit seine Nutzung im Auto.

Die neue Anwendung steht laut wabetainfo zunächst Beta-Testern über TestFlight zur Verfügung. Nutzer können darüber Chatlisten einsehen, Kontakte aufrufen, Anrufe verwalten und Nachrichten senden, ohne den Blick von der Straße abzuwenden. Eine Veröffentlichung im App Store ist offensichtlich in den kommenden Wochen geplant.

Bisher war WhatsApp im Auto nur über Sprachfunktionen via Siri nutzbar. Die neue Lösung bietet erstmals eine eigene Oberfläche innerhalb von CarPlay, die grundlegende Interaktionen visuell darstellt und zugleich auf reduzierte Ablenkung ausgelegt ist.

WhatsApp bringt eigene CarPlay-Oberfläche mit Kernfunktionen

Im Zentrum steht eine Chatliste mit aktuellen Gesprächen der letzten Wochen. Einzelne Chatverläufe lassen sich aus Sicherheitsgründen nicht vollständig öffnen. Ergänzend zeigt die App Kontaktinformationen, Anruflisten sowie eine Favoritenansicht für häufig genutzte Kontakte.

Wichtige Funktionen im Überblick

Chatliste mit aktuellen Konversationen

Direkter Zugriff auf Kontakte und Anrufe

Favoriten-Tab für schnelle Auswahl

Filter für ungelesene Nachrichten

Ich halte die Umsetzung für einen logischen Schritt, da WhatsApp seine Präsenz auf weitere Geräte ausdehnt und die Nutzung im Fahrzeug gleichzeitig stärker strukturiert. Da ich WhatsApp während der Fahrt häufig nutze, freue ich mich auf die neue App.