Otelo startet neue Tarif- und Smartphone-Aktionen

Die Vodafone-Marke Otelo bietet vom 31. Juli bis zum 29. Oktober 2025 verschiedene Mobilfunkaktionen an.

Im Mittelpunkt stehen die drei Tarife Go, Classic und Max, die jeweils ein festgelegtes Datenvolumen von 15 GB, 50 GB bzw. 100 GB enthalten. Alle Tarife beinhalten einen Bonus von 50 Euro bei Mitnahme einer Rufnummer. Die regulären monatlichen Kosten für die Tarife ohne Endgerät liegen bei 14,99 €, 19,99 € bzw. 19,99 €.

Zusätzlich gibt es Kombinationen dieser Tarife mit drei verschiedenen Smartphones. Zur Auswahl stehen das Redmi Note 14 Pro, das iPhone 16 und das Samsung Galaxy A56.

Die Einmalpreise für die Geräte sowie die monatlichen Kosten variieren je nach gewähltem Tarif. Auch hier ist der 50-Euro-Bonus bei Mitnahme der Rufnummer Bestandteil jeder Option.

Unterschiede bei Geräten und Tarifkombinationen

Beim Redmi Note 14 Pro liegen die monatlichen Kosten je nach Tarif bei 24,99 €, 29,99 € oder 39,99 €. Der Einmalpreis beginnt bei 109 € für den Go-Tarif und sinkt auf 1 € beim Max-Tarif.

Das iPhone 16 ist in allen drei Tarifen teurer (44,99 € bis 59,99 € pro Monat), wobei der Einmalpreis zwischen 29 € und 129 € liegt.

Beim Galaxy A56 bewegt sich der einmalige Gerätepreis zwischen 29 € und 129 €, die monatlichen Raten liegen zwischen 24,99 € und 39,99 €.

Otelo richtet sich mit diesen Aktionen an Kunden, die sowohl an reinen SIM-Tarifen als auch an Tarif- und Smartphone-Bundles interessiert sind. Die Angebote gelten nur innerhalb des angegebenen Zeitraums für die jeweiligen Endgeräte.

