Otelo startet „Unlimited on Demand“-Tarif

Otelo führt mit Unlimited on Demand einen neuen Mobilfunktarif ein. Kunden können damit ein monatliches Datenvolumen von 100 GB flexibel nutzen und bei Bedarf in 1-GB-Schritten nachladen. Zusätzlich stehen aktuelle Smartphones wie das Samsung Galaxy S25 und das iPhone 16 zu speziellen Konditionen zur Verfügung.

Laut Unternehmensangaben kostet der Tarif 29,99 Euro im Monat. Im Preis enthalten sind 100 GB Datenvolumen, die durch das Abrufen von jeweils 1 GB beliebig oft erweitert werden können. Damit soll eine flexible Nutzung des mobilen Internets ermöglicht werden. Der Tarif im Vodafone-Netz richtet sich an Nutzer, die viel Datenvolumen benötigen, aber dennoch eine gewisse Kostenkontrolle behalten möchten.

Otelo Unlimited on Demand mit Smartphone-Angeboten

Neben dem Tarif selbst bietet otelo auch aktuelle Smartphones an. Für das Samsung Galaxy S25 fällt eine einmalige Zuzahlung von 1,00 Euro an, der monatliche Preis für den Tarif liegt hier bei 59,99 Euro. Das iPhone 16 ist zu einer Einmalzahlung von 29,00 Euro erhältlich, ebenfalls in Kombination mit dem 59,99-Euro-Tarif. Laut Anbieter handelt es sich um Angebote für Neukunden, die ein Endgerät zusammen mit dem Tarif erwerben möchten.

