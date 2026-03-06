Parallels Desktop: MacBook-Neo-Kompatibilität noch nicht bestätigt
Das MacBook Neo ist offiziell noch nicht mit Parallels Desktop kompatibel, da der verbaute A18-Pro-Chip noch nicht getestet wurde.
Laut Unternehmensangaben von Parallels hat das Engineering-Team das MacBook Neo zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht im Labor untersucht. Das neue Gerät setzt auf Apples A18-Pro-Chip, der zwar auf ARM-Architektur basiert, aber nicht zur M-Serie gehört. Ob dieser Chip die für Parallels Desktop notwendige Hardware-Virtualisierung unterstützt, ist noch nicht geklärt.
Parallels Desktop funktioniert als lokaler Mac-Hypervisor, der virtuelle Maschinen direkt über die Virtualisierungs-APIs von macOS betreibt. Auf Macs mit M-Serie-Chips ist diese Unterstützung vorhanden und erprobt. Laut Parallels ist jedoch unklar, ob der A18 Pro dieselben Virtualisierungsfähigkeiten über Apples Hypervisor-Framework bereitstellt.
MacBook Neo und Windows: Technische Einschränkungen im Überblick
Selbst wenn eine Kompatibilität bestätigt wird, bestehen laut Unternehmensangaben erhebliche Hardware-Einschränkungen. Das MacBook Neo verfügt über lediglich 8 GB gemeinsam genutzten Arbeitsspeicher für macOS und virtuelle Maschinen. Da Windows 11 mindestens 4 GB RAM benötigt, bleibt wenig Spielraum für den parallelen Betrieb.
Weitere Einschränkungen auf einen Blick:
- Passives Kühlsystem ohne Lüfter kann bei anhaltender Last zu CPU-Drosselung führen
- A18 Pro wurde für mobile Geräte ausgelegt, nicht für Dauerbelastung
- Für intensive Windows-Workloads empfiehlt Parallels Macs mit mindestens 16 GB RAM
Ich halte die transparente Kommunikation von Parallels für vorbildlich. Das MacBook Neo ist meiner Meinung nach jedoch derzeit für die Windows-Virtualisierung ungeeignet, solange keine offizielle Freigabe vorliegt. Grammatikalisch stört mich das nicht, denn die Zielgruppe des MacBook Neo ist eher im Bildungsbereich angesiedelt.
in Mobilität
in Gaming
in Computer
in Dienste
in Unterhaltung
in Gaming
in Gaming
in Unterhaltung
in Gaming
in Mobilität